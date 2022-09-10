Ига Свёнтек — Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция финала US Open

Сегодня, 10 сентября, в финальном матче Открытого чемпионата США – 2022 в Нью-Йорке первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек встретится с пятым номером мирового рейтинга, представительницей Туниса Онс Жабер. Поединок пройдёт на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию финала Открытого чемпионата США между Игой Свёнтек и Онс Жабер.

Ига Свёнтек и Онс Жабер четыре раза встречались друг с другом. По личным встречам равенство — 2:2. На хардовом покрытии теннисистки выиграли друг у друга по разу. Для Онс Жабер финал US Open станет вторым в 2022 году на турнирах «Большого шлема». До этого тунисская теннисистка играла в главном матче Уимблдона, но уступила Елене Рыбакиной. Свёнтек в этом сезоне уже успела выиграть Открытый чемпионат Франции.