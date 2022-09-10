«Уберите отсюда стариков. Вы сделали достаточно». Виландер — о смене поколений в туре

Экс первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о том, что в финальных стадиях Открытого чемпионата США не оказалось никого из тройки Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович.
«Это определённо показывает, что происходит смена поколений, и, очевидно, это связано с возрастом — для Роджера Федерера, с тем, что Рафа не провёл достаточно матчей, чтобы быть готовым выиграть титул, и, конечно же, во многом это связано с тем фактом, что Новаку Джоковичу не разрешили приехать в США, потому что он не вакцинирован.
Но в то же время глубина мужского тура невероятна. Есть новые лица, и вы меня знаете — я люблю видеть новые лица. Всегда говорю: «Уберите отсюда стариков! До свидания. Вы сделали достаточно», — приводит слова Виландера Eurosport.
- 10 сентября 2022
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