«Я стал единственным, кто обыграл Рафу на «Шлеме» в этом году». Тиафо — об итогах US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (26-й номер мирового рейтинга) подвёл итоги Открытого чемпионата США. Теннисист в полуфинале турнира в пяти сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу и покинул US Open.

«Сейчас я испытываю много разных эмоций. Думаю, я доказал, что могу играть с лучшими и способен выигрывать «Большие шлемы». Теперь все знают, на что я способен, если играю в полную силу. Вопрос, как стабильно я смогу играть на этом уровне.

Немного не дотянул до финала турнира. Но знаете, три года подряд выходить во вторую неделю – это уже хорошее достижение. К тому же я стал единственным, кто обыграл Рафу на «Шлеме» в этом году, не дал ему стать №1. Обыграть Надаля на «Шлеме» – очень трудная задача. Безумно приятно сделать это в Нью-Йорке на глазах у зрителей, которые так сильно меня поддерживали», — приводит слова Тиафо ATP.