Свёнтек — первая, Пегула дебютирует в топ-5, Гауфф — в топ-10. Десятка WTA после US Open

Женская теннисная организация (WTA) опубликовала первую десятку рейтинга теннисисток по завершении Открытого чемпионата США, который проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.

На первом месте останется польская теннисистка Ига Свёнтек, вторую строчку займёт представительница Туниса Онс Жабер, а третьей станет эстонка Анетт Контавейт. Американка Джессика Пегула после выхода в четвертьфинал на Открытом чемпионате США впервые поднимется на пятую строчку, а её соотечественница Кори Гауфф дебютирует в топ-10 и будет восьмой.

Топ-10 WTA на 12 сентября:



1. Ига Свёнтек (Польша).

2. Онс Жабер (Тунис).

3. Анетт Контавейт (Эстония).

4. Паула Бадоса (Испания).

5. Джессика Пегула (США).

6. Мария Саккари (Греция).

7. Арина Соболенко (Беларусь).

8. Кори Гауфф (США).

9. Симона Халеп (Румыния).

10. Каролин Гарсия (Франция).