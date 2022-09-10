Зверев провёл тренировку со старейшим теннисистом мира согласно Книге рекордов Гиннесса

19-кратный победитель турниров серии ATP в одиночном разряде немец Александр Зверев потренировался с 98-летним украинцем Леонидом Станиславским, который по версии Книги рекордов Гиннесса является самым возрастным теннисистом в мире.

Фото: ИЗ АРХИВА DEUTSCHER TENNIS BUND

Станиславский занимается теннисом на протяжении 70 лет. Украинец уже встречался на корте с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем и бывшей второй ракеткой мира польской спортсменкой Агнешкой Радваньской.

Александр Зверев находится в Гамбурге и готовится сыграть за сборную Германии на Кубке Дэвиса. Групповой этап турнира пройдёт с 13 по 18 сентября. Германии предстоит встретиться с командами Австралии, Франции и Бельгии. Матчи Кубка Дэвиса станут для Зверева первыми после травмы, которую теннисист получил на Открытом чемпионате Франции.