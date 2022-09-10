Циципас выставил философский пост. Подписчики отреагировали, сравнив Стефаноса с Сократом
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился своими мыслями о жизни.
«Момент небытия и тишины уступает место ясности», — написал Циципас в социальных сетях.
«Ок, Сократ», — ответил один из подписчиков.
«Невероятная проницательность приветствует Стефаноса Сократиципаса», — заключил другой подписчик.
Также греческий теннисист выставил в историю свой предыдущий пост, который был опубликован 13 августа 2022 года.
«Жёстким и суровым людям обычно тяжело справляться с изменениями, поскольку они хотят постоянства, а не неопределённости. К несчастью этих людей, перемены неизбежны. Если бы жизнь была постоянной, она стала бы мёртвой», — написал грек.
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