Циципас выставил философский пост. Подписчики отреагировали, сравнив Стефаноса с Сократом

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился своими мыслями о жизни.

«Момент небытия и тишины уступает место ясности», — написал Циципас в социальных сетях.

«Ок, Сократ», — ответил один из подписчиков.

«Невероятная проницательность приветствует Стефаноса Сократиципаса», — заключил другой подписчик.

Также греческий теннисист выставил в историю свой предыдущий пост, который был опубликован 13 августа 2022 года.

«Жёстким и суровым людям обычно тяжело справляться с изменениями, поскольку они хотят постоянства, а не неопределённости. К несчастью этих людей, перемены неизбежны. Если бы жизнь была постоянной, она стала бы мёртвой», — написал грек.