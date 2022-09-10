На открытии женского финала US Open выступила дочка легенды парного тенниса Боба Брайана

Дочь американского теннисиста Боба Брайана, выигравшего 16 титулов турниров «Большого шлема» в парном разряде, выступила на открытии женского финала Открытого чемпионата США между польской теннисисткой Игой Свёнтек и представительницей Туниса Онс Жабер.

Дочь Брайана исполнила песню на церемонии открытия, после чего финалистки турнира приступили к разминке. В эти минуты идёт первый сет главного матча US Open.

Боб Брайан был первой ракеткой мира в парном разряде. Теннисист становился олимпийским чемпионом Лондона, а также брал бронзу ОИ-2008 в Пекине. За всю карьеру американец заработал 119 титулов. Больше всего побед на турнирах «Большого шлема» у Брайана на Australian Open — 6. US Open теннисист выигрывал пять раз.