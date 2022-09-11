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Онс Жабер поднимется на второе место в рейтинге WTA по итогам US Open

Онс Жабер поднимется на второе место в рейтинге WTA по итогам US Open
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер после участия в финале US Open – 2022 поднимется с пятого на второе место в женском рейтинге, повторив своё лучшее достижение в карьере.

Жабер вышла в финал Открытого чемпионата США, но уступила там Иге Свёнтек в двух сетах – 2:6, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 1 час и 45 минут. На счету Онс четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В настоящее время Жабер занимает пятую строку в рейтинге WTA. На четвёртой позиции – испанка Паула Бадоса, в тройке – гречанка Мария Саккари, эстонка Анетт Контавейт и лидирующая полячка Ига Свёнтек. Предыдущий раз Онс Жабер была второй в рейтинге в июне этого года, когда поднялась на одну строку с третьей позиции и опередила Контавейт.

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