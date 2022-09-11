Свёнтек — первая теннисистка с 2016 года, которая за сезон выиграла больше одного «Шлема»

Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла свой второй трофей Большого шлема в сезоне. В финальном матче Открытого чемпионата США Свёнтек одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Напомним, ранее в нынешнем сезоне Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции, обыграв в финальном матче турнира американку Кори Гауфф. Таким образом, полячка стала первой теннисисткой с 2016 года, которой удалось выиграть больше одного Шлема в сезоне.

В 2016 году такое достижение покорилось представительнице Германии Анжелик Кербер.

Ранее сообщалось, что Ига Свёнтек выиграла свой десятый финал подряд. Всего на счету польской теннисистки 10 трофеев WTA. В нынешнем сезоне польской теннисистке удалось завоевать семь титулов.