Свёнтек — первая теннисистка с 2016 года, которая за сезон выиграла больше одного «Шлема»

Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла свой второй трофей Большого шлема в сезоне. В финальном матче Открытого чемпионата США Свёнтек одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
Напомним, ранее в нынешнем сезоне Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции, обыграв в финальном матче турнира американку Кори Гауфф. Таким образом, полячка стала первой теннисисткой с 2016 года, которой удалось выиграть больше одного Шлема в сезоне.
В 2016 году такое достижение покорилось представительнице Германии Анжелик Кербер.
Ранее сообщалось, что Ига Свёнтек выиграла свой десятый финал подряд. Всего на счету польской теннисистки 10 трофеев WTA. В нынешнем сезоне польской теннисистке удалось завоевать семь титулов.
- 11 сентября 2022
-
01:47
-
01:45
-
01:32
-
01:24
-
01:18
-
01:09
- 10 сентября 2022
-
23:46
-
23:26
-
22:39
-
21:59
-
21:07
-
20:26
-
20:00
-
19:46
-
18:56
-
18:25
-
17:42
-
17:21
-
16:47
-
16:03
-
15:50
-
14:32
-
14:17
-
14:05
-
13:58
-
13:39
-
13:10
-
13:00
-
12:53
-
12:45
-
12:43
-
12:30
-
11:49
-
11:44
-
11:26