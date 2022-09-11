Россиянка Диана Шнайдер выиграла юниорский US Open в паре с чешкой Гавличковой

18-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла юниорский Открытый чемпионат США – 2022 в парном разряде. В финале она вместе с партнёршей из Чехии Люси Гавличковой одержала победу над немецкой парой Каролиной Кюль – Элла Зайдель в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
Диана Шнайдер родилась 2 апреля 2004 года в Москве. В 2021-м она становилась чемпионкой юниорского Уимблдона в паре с белорусской теннисисткой Кристиной Дмитрук. А в 2022-м Шнайдер в паре с американкой Клервин Нгуну выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии.
В четвертьфинале US Open Шнайдер и Гавличкова одержали победу над словенкой Элой-Налой Милич и полькой Мальвиной Ровинской – 6:1, 6:1, а в полуфинальной встрече российско-чешский дуэт выиграл у американки Лив Ховд и австралийки Тайлы Престон со счётом 6:1, 7:6.
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