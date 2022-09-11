Свёнтек отреагировала на победу в финале Открытого чемпионата США

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира она одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
«Мне нужно было сохранять спокойствие и сосредоточиться. Это Нью-Йорк — это так громко, это так безумно. Это действительно сногсшибательно для меня. Я на самом деле горжусь тем, что смогла справиться с этим психологически», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.
Ранее сообщалось, что Свёнтек выиграла свой десятый финал подряд. Всего на счету польской теннисистки 10 трофеев WTA. В нынешнем сезоне Свёнтек удалось завоевать семь титулов.
За победу в финале US Open Свёнтек получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков.
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