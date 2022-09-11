Жабер — о поражении в финале US Open: сейчас Свёнтек мне не очень нравится
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Представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира она уступила полячке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 6:7 (5:7).
«Я хочу поблагодарить болельщиков за то, что подбодрили меня. Я действительно пыталась, но Ига не облегчила мне задачу. Сейчас она мне не очень нравится, но все в порядке. Это очень много значит для меня. Я заставляю себя делать больше, выиграть мейджор — это один из шагов к этому. Меня вдохновили многие чемпионы», — здесь Мартина Навратилова, Аранча Санчес Викарио», — приводит слова Жабер First Post.
Жабер после участия в финале US Open – 2022 поднимется с пятого на второе место в женском рейтинге, повторив своё лучшее достижение в карьере.
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