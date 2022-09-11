Видеообзор победы Иги Свёнтек над Онс Жабер в финале US Open – 2022

Вечером 10 сентября на корте «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке состоялся финальный матч Открытого чемпионата США по теннису с участием первой ракетки мира Иги Свёнтек и представительницы Туниса Онс Жабер. Полячка одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
В ходе финального матча Жабер совершила 30 невынужденных ошибок при 28 у соперницы. Также на счету Онс четыре двойных ошибки, у Свёнтек – две. Ига один раз в ходе встречи подала навылет, её показатель точности первой подачи – 80%.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми яркими моментами матча Свёнтек – Жабер:
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
За победу в финале Свёнтек получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Жабер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых.
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