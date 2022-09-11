Жабер: прощу Свёнтек, когда она подарит мне «Ролекс» или что-то в этом роде

Представительница Туниса Онс Жабер высказалась о соперничестве с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек.

«Да, определенно мы будем играть друг с другом, потому что она первая ракетка, а я вторая. Надеюсь, между нами будут отличные матчи. Да, она сильно улучшила свои удары справа и подачу. Она всегда была сильна при ударе слева. Это тяжело. Да, мы сыграем друг с другом в финале, я так думаю. Может быть, мы будем идти разными группами. Я не знаю. Я знаю, что у ей надо защищать много очков, а у меня их нет. Это своего рода цель. Всегда будет здорово соревноваться с Игой. Я пошутила, когда сказал, что она мне не нравится. Я прощу её, когда она подарит мне «Ролекс» или что-то в этом роде», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата США Свёнтек обыграла Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).