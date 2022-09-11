Свёнтек – первая теннисистка с 2014 года, которая выиграла семь или более титулов за сезон

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек установила уникальное достижение благодаря победе над представительницей Туниса Онс Жабер в финале Открытого чемпионата США.

Напомним, что в решающем матче американского мейджора Свёнтек обыграла свою оппонентку со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Таким образом, Ига завоевала свой 7-й титул подряд в сезоне (Доха, Индиан-Уэллс, Штуттгарт, Рим, «Ролан Гаррос» и US Open) и стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс, которой удалось сделать подобное в 2014 году. Об этом сообщает Opta Ace.



За победу в финале Открытого чемпионата США Свёнтек получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Жабер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых.