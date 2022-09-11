Свёнтек – первая теннисистка с 2014 года, которая выиграла семь или более титулов за сезон
Поделиться
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек установила уникальное достижение благодаря победе над представительницей Туниса Онс Жабер в финале Открытого чемпионата США.
Напомним, что в решающем матче американского мейджора Свёнтек обыграла свою оппонентку со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Таким образом, Ига завоевала свой 7-й титул подряд в сезоне (Доха, Индиан-Уэллс, Штуттгарт, Рим, «Ролан Гаррос» и US Open) и стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс, которой удалось сделать подобное в 2014 году. Об этом сообщает Opta Ace.
За победу в финале Открытого чемпионата США Свёнтек получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Жабер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых.
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
06:46
-
06:22
-
05:39
-
05:09
-
03:22
-
03:11
-
02:25
-
02:03
-
01:47
-
01:45
-
01:32
-
01:24
-
01:18
-
01:09
- 10 сентября 2022
-
23:46
-
23:26
-
22:39
-
21:59
-
21:07
-
20:26
-
20:00
-
19:46
-
18:56
-
18:25
-
17:42
-
17:21
-
16:47
-
16:03
-
15:50
-
14:32
-
14:17
-
14:05
-
13:58
-
13:39
-
13:10
Партнерский контент