Жабер — о поражении в решающем матче US Open: честно говоря, мне не о чем жалеть

Пятая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер высказалась о поражении в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира она уступила польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 6:7 (5:7).



«Честно говоря, мне не о чем жалеть, так как я сделала всё возможное. Я хотела бы сегодня подавать лучше. Это бы мне очень помогло. Вы знаете, как Ига играет в финалах. Обыграть её очень сложно.

Это часть тенниса. Победы и поражения являются его частью. Я изо всех сил пыталась выиграть свой первый титул на уровне WTA. Мне потребовалось время.

Самое важное – это принять поражения, извлечь уроки из финалов, в которых я уступила», — цитирует Жабер WTA Insider.

В понедельник, 12 мая, Онс поднимется на вторую строчку рейтинга WTA.