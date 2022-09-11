Стал известен средний рейтинг соперников Свёнтек на пути к титулу на US Open

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек в финале Открытого чемпионата США по теннису переиграла представительницу Туниса Онс Жабер — 6:2, 7:6 (7:5).
Таким образом, Ига завоевала свой третий мейджор в карьере. Ранее она выигрывала титулы на «Ролан Гаррос» дважды – в 2020 и 2022 годах.
Аналитики WTA Insider высчитали, что самым сложным для польки оказался путь к завоеванию титула именно на кортах «Флашинг-Медоус», принимая во внимание такой фактор, как средний рейтинг соперниц Свёнтек. На US Open – 2022 он равнялся 47, тогда как на прошедшем в этом году грунтовом мейджоре 55. На «Ролан Гаррос» – 2020 средний рейтинг оппонентов польки составил 78.
Ранее стало известно, что Свёнтек стала первой теннисисткой с 2014 года, которая выиграла семь или более титулов за сезон.
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