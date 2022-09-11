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Свёнтек попала в топ-10 игроков-женщин с титулами на «Ролан Гаррос» и US Open за 1 сезон

Свёнтек попала в топ-10 игроков-женщин с титулами на «Ролан Гаррос» и US Open за 1 сезон
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек в финале US Open-2022 переиграла представительницу Туниса Онс Жабер — 6:2, 7:6 (7:5).

21-летняя спортсменка стала 10-м игроком в женском одиночном разряде, которому удалось стать чемпионом «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США в одном сезоне в Открытой эре. Об этом сообщает Opta Ace. Ранее это достижение покорялось Маргарет Корт, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Штеффи Граф, Монике Селеш, Аранчи Санчес Викарио, Серене Уильямс и Жюстин Энен.

Также сообщалось, что Свёнтек стала девятой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось завоевать три титула турниров «Большого шлема» до достижения 22 лет. За победу в финале Открытого чемпионата США Ига получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков.

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