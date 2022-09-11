Виландер — о Свёнтек: она играет в другую игру

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал победу первой ракетки мира, 21-летней польской теннисистки Иги Свёнтек на Открытом чемпионате США — 2022. В финальном матче турнира она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
«То, как она двигается, и в каком темпе играет — она играет в другую игру. Это другой уровень. Она всегда выглядит такой голодной, так что её будет сложно остановить. Защита просто невероятная.
Ига энергична во всём, что делает, и это видно, когда она играет. Мало игроков могут делать то, что делает она.
Она выглядит комфортно, как первый номер в мире, и я не думаю, что это имеет для неё какое-то значение. Она всё время гонится за чем-то новым и совершенствуется», — приводит слова Матса Виландера Eurosport.
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