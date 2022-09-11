«Оно подошло к моей помаде». Мария Шарапова посетила модное мероприятие в ярком пальто

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото с мероприятия New York Fashion Week – Glam Slam.
«Ничто не сравнится с пальто в 100-градусный день. Ношу его в такую погоду, потому что это от Габриэлы Херст (американский дизайнер) и оно подошло к моей помаде», — подписала фото Шарапова.
Фото: Bryan Bedder/Getty Images for IMG
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 11 сентября 2022
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
10:47
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:20
-
10:13
-
09:57
-
09:47
-
09:30
-
08:11
-
06:46
-
06:22
-
05:39
-
05:09
-
03:22
-
03:11
-
02:25
-
02:03
-
01:47
-
01:45
-
01:32
-
01:24
-
01:18
-
01:09
- 10 сентября 2022
-
23:46
-
23:26
-
22:39
-
21:59
-
21:07
-
20:26
-
20:00
-
19:46