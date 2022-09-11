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Звезда «Друзей» Мэттью Перри и певец Джо Джонас посетили женский финал US Open – 2022

Звезда «Друзей» Мэттью Перри и певец Джо Джонас посетили женский финал US Open – 2022
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Звезда ситкома «Друзья» американский актёр Мэттью Перри и участник группы Jonas Brothers, американский певец Джо Джонас посетили женский финал US Open – 2022, который проходит в Нью-Йорке.

Мэттью Перри

Мэттью Перри

Фото: Getty Images

Джо Джонас

Джо Джонас

Фото: Getty Images

Победительницей Открытого чемпионата США – 2022 в одиночном женском разряде стала первая ракетка мира Ига Свёнтек. Для 21-летней теннисистки это третий титул на турнирах «Большого шлема», первые два были завоеваны на «Ролан Гаррос».

В финале Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Тунис Онс Жабер (5).

В 2021 году чемпионкой US Open стала тогда ещё 18-летняя британка Эмма Радукану, прошедшая путь до титула от квалификации. В розыгрыше 2022 года она потерпела поражение в первом же круге.

Третий «Шлем» Свёнтек — за победу она получила $ 2,6 млн. Расклады и сетки US Open Третий «Шлем» Свёнтек — за победу она получила $ 2,6 млн. Расклады и сетки US Open
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