Виландер: Рууд показал то, что я не ожидал увидеть от него на харде

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение о финалистах US Open. В решающем матче турнира встретятся испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд. Теннисисты сыграют не только за главный трофей соревнований, но и в очной встрече определят новую первую ракетку мира. Матч запланирован на 23:00 мск 11 сентября.
«Скорее всего, игрокам будет интересно побороться за первое место в рейтинге. Но думаю, что они начнут только с мыслью, что «я должен победить этого парня, который находится через сетку».
У Карлоса Алькараса будет возможность стать первым в течение следующих пяти, может быть, десяти лет. А про Каспера Рууда можно подумать, что это его шанс. Он будет улучшаться, есть несколько молодых игроков, которые будут его подталкивать. Но я бы не назвал Каспера Рууда тем, кто станет первым номером так быстро, а может быть, и никогда. Но он показал здесь то, что я не ожидал увидеть от него на харде», — приводит слова Матса Виландера Eurosport.
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