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«Я обязательно вернусь!» Беременная Анжелика Кербер призналась, что уже скучает по туру

«Я обязательно вернусь!» Беременная Анжелика Кербер призналась, что уже скучает по туру
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер, которая в июле объявила, что ждёт ребёнка, поделилась планами на будущее.

«Я ещё не остановилась, я обязательно вернусь! Сейчас я наслаждаюсь беременностью, стараюсь использовать каждый момент, теперь у меня появилось больше времени для других проектов. На самом деле, я не могу дождаться возвращения в тур, хочу снова увидеть знакомые лица», — приводит слова Кербер Eurosport.de.

34-летняя Кербер – трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США и Открытый чемпионат Австралии в 2016 году, Уимблдон в 2018-м). В 2016 году она была первой ракеткой мира. За всю карьеру она завоевала 14 трофеев на уровне WTA.

После Уимблдона-2022, где Кербер дошла до третьего круга, теннисистка не выступала.

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