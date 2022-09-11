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Свёнтек рассказала, что гордится участием в домашнем турнире в поддержку Украины

Свёнтек рассказала, что гордится участием в домашнем турнире в поддержку Украины
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что гордится участием в домашнем выставочном турнире в поддержку Украины, который проходил в июле.

«Ну это совсем другой опыт, в отличие от того, который мы получаем от крупных турниров, к которым мы готовимся. Конечно, тот турнир в Польше был чем-то совершенно новым. Это было немного странно, потому что я знала, что это — выставка. Это не изменило бы моего сезона.

Но всё же я чувствую, что смогла пройти проверку, сосредоточившись на других целях и других препятствиях. Я очень горжусь этим благотворительным мероприятием. Удивительно, что мы смогли сделать что-то подобное. Это также показывает, что если у меня появятся какие-то идеи в будущем, то моя команда в Польше, за что я им благодарна, сможет с этим справиться», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

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