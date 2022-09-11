Жабер мило поправляла воротник Свёнтек на награждении, а затем плакала после финала

В ночь с 10 на 11 сентября польская теннисистка Ига Свёнтек переиграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в финале Открытого чемпионата США и впервые в карьере взяла титул на US Open. Для первой ракетки мира эта победа стала третьей на турнирах «Большого шлема».

Во время церемонии награждения тунисская теннисистка поздравляла соперницу, шутила и даже поправляла воротник польской теннисистке.

Фото: TSH TENNIS

Но в раздевалке Жабер не смогла сдержать слёз после второго проигранного финала на «Шлемах» за год. Онс уступила в главном матче Уимблдона представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Фото: TSH TENNIS

Ига Свёнтек выиграла 10-й турнир серии WTA в карьере. Жабер же после выхода в финал на Открытом чемпионате США станет второй в мировом рейтинге.