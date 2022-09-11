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Алькарас на US Open — 2022 провёл на корте 20 часов 19 минут. Это рекорд турниров

Алькарас на US Open — 2022 провёл на корте 20 часов 19 минут. Это рекорд турниров
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Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас установил рекорд финалиста по продолжительности нахождения на корте в матчах Открытого чемпионата США.

Первый раунд: Карлос Алькарас — Себастьян Баэс — 2 часа 31 минута
Второй раунд: Карлос Алькарас — Федерико Кория — 2 часа 10 минут
Третий раунд: Карлос Алькарас — Дженсон Бруксби — 2 часа 11 минут
Четвёртый раунд: Карлос Алькарас — Марин Чилич — 3 часа 54 минуты
1/4 финала: Карлос Алькарас — Янник Синнер — 5 часов 15 минут
1/2 финала: Карлос Алькарас — Фрэнсис Тиафо — 4 часа 19 минут

В рамках турниров «Большого шлема» показатель испанца – на втором месте. На первом – время южноафриканского теннисиста Кевина Андерсона, который на Уимблдоне — 2018 до финала провёл на корте 21 час 1 минуту.

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