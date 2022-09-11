Алькарас на US Open — 2022 провёл на корте 20 часов 19 минут. Это рекорд турниров
Поделиться
Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас установил рекорд финалиста по продолжительности нахождения на корте в матчах Открытого чемпионата США.
Первый раунд: Карлос Алькарас — Себастьян Баэс — 2 часа 31 минута
Второй раунд: Карлос Алькарас — Федерико Кория — 2 часа 10 минут
Третий раунд: Карлос Алькарас — Дженсон Бруксби — 2 часа 11 минут
Четвёртый раунд: Карлос Алькарас — Марин Чилич — 3 часа 54 минуты
1/4 финала: Карлос Алькарас — Янник Синнер — 5 часов 15 минут
1/2 финала: Карлос Алькарас — Фрэнсис Тиафо — 4 часа 19 минут
В рамках турниров «Большого шлема» показатель испанца – на втором месте. На первом – время южноафриканского теннисиста Кевина Андерсона, который на Уимблдоне — 2018 до финала провёл на корте 21 час 1 минуту.
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
21:37
-
20:45
-
20:34
-
20:02
-
20:00
-
19:25
-
18:49
-
18:37
-
18:16
-
17:31
-
17:27
-
16:57
-
16:42
-
15:59
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
14:54
-
13:42
-
13:19
-
13:08
-
13:05
-
12:15
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
10:47
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:20
-
10:13
-
09:57
-
09:47
-
09:30
Партнерский контент