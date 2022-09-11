Зверев рассказал о восстановлении после травмы в полуфинале «Ролан Гаррос» с Надалем

Немецкий теннисист Александр Зверев, пропускающий US Open, высказался о процессе восстановления после травмы. В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции с испанцем Рафаэлем Надалем теннисист получил разрыв трёх боковых связок на правой ноге.
«На самом деле я очень хорошо смирился с травмой, потому что это случилось, когда я был на теннисном корте и играл с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос». Если бы это была травма, полученная по глупости, если бы я катался на лыжах или сноуборде, что-то в этом роде, тогда другое дело, но это произошло, когда я играл в теннис, и мне было легче со всем смириться.
Конечно, с нетерпением жду возвращения на корт и с нетерпением жду возможности сыграть за Германию в Гамбурге. Если бы это был какой-то другой турнир, я мог бы дать себе больше времени на восстановление, но я просто хочу быть здесь и помочь команде», — приводит слова Зверева пресс-служба Кубка Дэвиса.
- 11 сентября 2022
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