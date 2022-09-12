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Каспер Рууд сравнял счёт по сетам в финале US Open — 2022 с Алькарасом

Каспер Рууд сравнял счёт по сетам в финале US Open — 2022 с Алькарасом
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл второй сет финала Открытого чемпионата США с испанцем Карлосом Алькарасом, тем самым сравняв счёт встречи. Первый сет испанец выиграл со счётом 6:4.

Рууд выиграл сет со счётом 6:2. Алькарас во втором сете неуверенно действовал на своих подачах, допустив две двойные ошибки, что вылилось в то, что испанец проиграл третью и четвёртую подачи.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд – Карлос Алькарас в финале US Open – 2022.

US Open (м). Финал
11 сентября 2022, воскресенье. 23:20 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 3    
6 		2 2    
             
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Отметим, что в этом поединке теннисисты борются не только за первый трофей «Большого шлема», но и за статус первой ракетки мира, которой победитель станет уже на следующей неделе. Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Алькараса. Карлос уверенно обыграл Каспера весной прошлого года в четвертьфинале домашнего грунтового турнира в Марбелье, куда получил WC (6:2, 6:4), а уже этой весной взял верх и в финале «Мастерса» в Майами (США) — 7:5, 6:4.

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