Каспер Рууд сравнял счёт по сетам в финале US Open — 2022 с Алькарасом

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл второй сет финала Открытого чемпионата США с испанцем Карлосом Алькарасом, тем самым сравняв счёт встречи. Первый сет испанец выиграл со счётом 6:4.

Рууд выиграл сет со счётом 6:2. Алькарас во втором сете неуверенно действовал на своих подачах, допустив две двойные ошибки, что вылилось в то, что испанец проиграл третью и четвёртую подачи.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд – Карлос Алькарас в финале US Open – 2022.

Отметим, что в этом поединке теннисисты борются не только за первый трофей «Большого шлема», но и за статус первой ракетки мира, которой победитель станет уже на следующей неделе. Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Алькараса. Карлос уверенно обыграл Каспера весной прошлого года в четвертьфинале домашнего грунтового турнира в Марбелье, куда получил WC (6:2, 6:4), а уже этой весной взял верх и в финале «Мастерса» в Майами (США) — 7:5, 6:4.