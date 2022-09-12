Алькарас станет самой молодой первой ракеткой мира в истории

Испанец Карлос Алькарас станет самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

Алькарас станет первой ракеткой мира в возрасте 19 лет, тем самым побив достижение Ллейтона Хьюитта.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Для Аькараса этот трофей стал шестым в карьере. Отметим, испанец впервые в карьере завоевал титул «Большого шлема». Рууд, в свою очередь, по итогам турнира станет второй ракеткой мира. Для Алькараса и Рууда это будут самые высокие позиции в рейтинге ATP в их карьере.

Напомним, до старта турнира первой ракеткой мира был россиянин Даниил Медведев, однако он уступил Нику Кирьосу в 1/8 финала турнира и потерял первую строчку рейтинга.