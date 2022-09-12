Надаль поздравил Алькараса с победой в финале US Open
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой в финале Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
«Карлос Алькарас, поздравляю с первой победой в турнире «Большого шлема» и званием первой ракетки мира. Это является кульминацией первого прекрасного сезона, который я уверен будет ещё очень много. Каспер Рууд приложил большие усилия. Я горжусь тобой. Сегодня не повело, но ты провёл прекрасный турнир и сезон», — написал Надаль в своём «твиттере».
Благодаря этой победе Алькараса станет первой ракеткой мира, сместив с этой позиции россиянина Даниила Медведева. Каспер Рууд по итогам турнира станет второй ракеткой мира.
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