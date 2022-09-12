Алькарас отреагировал на победу в финале US Open и статус первой ракетки мира
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Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу в финале Отрытого чемпионата США. В решающем матче турнира он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
«Я мечтал об этом с детства. Быть первой ракеткой мира, стать чемпионом «Большого шлема» — это то, ради чего я очень, очень много работал. Сейчас тяжело говорить, много эмоций», — приводит слова Алькараса журналист Гаспар Рибейру Ланса в своём «твиттере».
Для Алькараса этот трофей стал шестым в карьере. Испанец впервые в карьере завоевал титул «Большого шлема» и станет самой молодой первой ракеткой мира. Рууд, в свою очередь, по итогам турнира займёт второе место в рейтинге ATP. Для Алькараса и Рууда это будут самые высокие позиции в рейтинге ATP в их карьере.
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