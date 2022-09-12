Алькарас рассказал, о чём думал, когда плакал после победы на US Open

Испанец Карлос Алькарас рассказал, о чём думал, когда плакал после победы в финале Открытого чемпионата США. В финале турнира испанец обыграл норвежца Каспера Рууда.

«Я думал о своей маме, её здесь нет, и о моем дедушке. Здесь много членов моей семьи, но есть много родственников, которые не смогли прийти сюда, чтобы посмотреть финал, посмотреть некоторые матчи. Я думал обо всех них»,- приводит слова Алькараса журналист Рим Абуллей в своём «твиттере».

Для Алькараса этот трофей стал шестым в карьере. Испанец впервые в карьере завоевал титул «Большого шлема» и станет самой молодой первой ракеткой мира. Рууд, в свою очередь, по итогам турнира займёт второе место в рейтинге ATP. Для Алькараса и Рууда это будут самые высокие позиции в рейтинге ATP в их карьере.