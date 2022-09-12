Алькарас установил рекорд по количеству времени на корте на турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас установил рекорд по количеству проведённого времени на корте для турниров «Большого шлема».

Всего на Открытом чемпионате США Алькарас провёл 23 часа и 40 минут, тем самым установив рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Андерсону, который он установил на Уимблдоне в 2018 году.

В финальном матче Открытого чемпионата США Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Благодаря этой победе Алькарас станет первой ракеткой мира, сместив с этой позиции представителя России Даниила Медведева. Отметим, в возрасте 19 лет Алькарас станет самой юной первой ракеткой мира в истории.

Рууд, в свою очередь, станет второй ракеткой мира по итогам турнира.