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Алькарас повторил достижение Джоковича на турнирах «Большого шлема»

Алькарас повторил достижение Джоковича на турнирах «Большого шлема»
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Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Карлосу по ходу турнира удалось повторить достижение теннисиста Новака Джоковича. Он стал первым игроком после серба, которому удалось уйти с матчбола на пути к титулу турнира «Большого шлема», сообщает официальный сайт ATP.

Это произошло по ходу четвертьфинального матча с итальянцем Янником Синнером. В конце четвёртого сета Синнер вёл 5:4 и подавал на матч, однако Алькарас сначала отыграл матчбол, а затем сделал брейк.

Джокович в 2019 году отыграл два матчбола в финальном матче «Уимблдона» с Роджером Федерером.

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