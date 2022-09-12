Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Каспером Руудом в финале US Open

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети «Твиттер» после того, как обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США. Алькарас победил Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
«Эти две недели были невероятными и включали в себя несколько очень непростых матчей. Спасибо, Нью-Йорк, за поддержку, энергию на корте невозможно объяснить! И спасибо всем на другом конце света, кто не ложился спать или рано вставал, чтобы поддержать меня!» — написал Карлос.
Напомним, 19-летний Алькарас после US Open впервые в карьере станет первой ракеткой мира, 23-летний Каспер Рууд выйдет на второе место — также впервые в карьере.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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