Видеообзор победы Карлоса Алькараса в финале US Open — 2022

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты. За это время Алькарас сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Рууда четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Алькарас – Рууд:
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
За победу в финале Открытого чемпионата США Алькарас получит $ 2,6 млн призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Рууд, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых.
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