Дарья Касаткина выпала из топ-10 рейтинга WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая в предыдущей версии рейтинга занимала девятое место, опустилась на 11-ю строчку. Другая россиянка Вероника Кудерметова отыграла пять мест и стала 13-й.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек. На второе место поднялась Онс Жабер из Туниса, потеснившая Анетт Контавейт.

Рейтинг WTA. 12 сентября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10365 очков.

2 (5). Онс Жабер (Тунис) — 5090.

3 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4300.

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3980.

5 (8). Джессика Пегула (США) — 3501.

6 (3). Мария Саккари (Греция) — 3480.

7 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 3470.

8 (12). Кори Гауфф (США) — 3047.

9 (7). Симона Халеп (Румыния) — 3025.

10 (17). Каролин Гарсия (Франция) — 2930.

11 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2895…

13 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2436…

24 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1750…

28 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1577…

45 (52). Анастасия Потапова (Россия) — 1126…

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