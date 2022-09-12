Дарья Касаткина потеряла четыре места в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая в предыдущей версии рейтинга шла третьей, опустилась на четыре строчки и стала седьмой. Другая россиянка Вероника Кудерметова вошла в топ-10, отыграв четыре места.
Возглавляет гонку, как и прежде, первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек.
Чемпионская гонка WTA. 12 сентября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9560 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4496.
3 (4). Джессика Пегула (США) — 3232.
4 (6). Кори Гауфф (США) — 2983.
5 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.
6 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 2871.
7 (3). Дарья Касаткина (Россия) — 2831.
8 (5). Симона Халеп (Румыния) — 2661.
9 (7). Мария Саккари (Греция) — 2358.
10 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2313…
20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 1476…
24 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 1337…
43 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 988…
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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