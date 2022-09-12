Алькарас стал победителем US Open, Италия выиграла ЧМ по волейболу. Главное к утру

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в финале US Open Каспера Рууда, сборная Италии стала победителем чемпионата мира по волейболу – 2022, «Ростов» обыграл московский «Спартак» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Алькарас обыграл Рууда и стал победителем US Open.

2. Сборная Италии переиграла Польшу и стала победителем чемпионата мира по волейболу — 2022.

3. «Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся на третью строчку в РПЛ.

4. Блохин, Беланов, Шевченко и другие выступили с призывом к сборной Боснии не играть с РФ.

5. Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком» в 9-м туре РПЛ.

6. Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, сместив Даниила Медведева.

7. Италия сенсационно выбила Сербию из Евробаскета-2022.

8. Джикия прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Ростовом» в РПЛ.

9. Бывший тренер «Челси» Томас Тухель опубликовал прощальное письмо.

10. Определились все пары 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022.