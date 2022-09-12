«Реал» Мадрид поздравил Алькараса с победой на US Open

14-кратный победитель Лиги чемпионов испанский «Реал» Мадрид поздравил первую ракетку мира Карлоса Алькараса с успешным выступлением на Открытом чемпионате США.
«Поздравляем с исторической победой, Карлос Алькарас. Мы гордимся, что такой великий болельщик «Реала» выиграл свой первый турнир «Большого шлема» и стал самым молодым теннисистом в истории, достигшим первого номера в рейтинге ATP. Поздравляем!» — говорится в социальных сетях клуба.
Испанский теннисист Карлос Алькарас сместил с первой строчки мирового рейтинга россиянина Даниила Медведева. 19-летний спортсмен впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Норвежский игрок Каспер Рууд, которого Алькарас одолел в финале в четырёх партиях, переместился на вторую строчку после своего второго финала на «Шлемах» в 2022 году.
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