«У меня лучший мужчина в мире». Арина Соболенко показала букеты от экс-хоккеиста Кольцова

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка похвасталась букетами от бойфренда, бывшего хоккеиста сборной Беларуси, а ныне ассистента тренера московского «Спартака» Константина Кольцова.

«Мне повезло, у меня лучший мужчина в мире. Ты делаешь меня счастливой каждый день!» — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива арины соболенко

Фото: из личного архива арины соболенко

Фото: из личного архива арины соболенко

Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года 24-летняя Арина Соболенко дошла до полуфинала, где проиграла первой ракетке мира, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек, которая затем выиграла турнир, победив Онс Жабер в финале.

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