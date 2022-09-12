Шамиль Тарпищев оценил шансы участия Медведева и Рублёва в Кубке Кремля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что ведущие российские игроки Даниил Медведев и Андрей Рублёв, скорее всего, не сыграют на турнире «ВТБ Кубок Кремля», поскольку мероприятие лишено рейтинговых очков. Кубок Кремля состоится осенью 2022 года.

«Медведеву, Рублёву и другим ведущим нашим игрокам нет смысла участвовать. Им надо набирать очки, чтобы повыше стоять в рейтинге, а в этом году Кубок Кремля очков не даёт.

Хотя у нас заявка заканчивается за пять дней до старта — если кто захочет, сможет заявиться. Но вообще в этом году у нас не самоцель, чтобы участвовали лидеры. Мы делаем ставку на наши резервы. На теннисистов, которые завтра выйдут на первые роли», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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