Шамиль Тарпищев оценил шансы участия Медведева и Рублёва в Кубке Кремля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что ведущие российские игроки Даниил Медведев и Андрей Рублёв, скорее всего, не сыграют на турнире «ВТБ Кубок Кремля», поскольку мероприятие лишено рейтинговых очков. Кубок Кремля состоится осенью 2022 года.
«Медведеву, Рублёву и другим ведущим нашим игрокам нет смысла участвовать. Им надо набирать очки, чтобы повыше стоять в рейтинге, а в этом году Кубок Кремля очков не даёт.
Хотя у нас заявка заканчивается за пять дней до старта — если кто захочет, сможет заявиться. Но вообще в этом году у нас не самоцель, чтобы участвовали лидеры. Мы делаем ставку на наши резервы. На теннисистов, которые завтра выйдут на первые роли», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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