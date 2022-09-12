«Я чувствовал себя аутсайдером, но это хотя бы не матч с Рафой». Рууд — о финале

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал своё поражение в финале Открытого чемпионата США от испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Сегодня я всё ещё чувствовал себя аутсайдером, но психологически мне было гораздо легче, потому что не пришлось встречаться с моим самым большим кумиром в самом важном матче в моей жизни, Рафаэлем Надалем. Если доходишь до финала турнира «Большого шлема», то встречаешься с великим игроком. Это нормально», — сказал норвежский теннисист на пресс-конференции после матча.

Каспер Рууд уступил во втором финале на «Шлемах» подряд. До этого норвежец играл в главном матче Открытого чемпионата Франции, где потерпел поражение в трёх сетах от испанского теннисиста Рафаэля Надаля.