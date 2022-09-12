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Рууд: думаю, Алькарасу помогает врач, много лет работавший с Надалем. Он знает, что делать

Рууд: думаю, Алькарасу помогает врач, много лет работавший с Надалем. Он знает, что делать
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Вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением о физическом состоянии лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса, который обыграл его в финале Открытого чемпионата США. По словам Рууда, Алькарасу идёт на пользу то, что ему помогает многолетний врач 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Я думаю, ему также помогает врач, который много лет помогал Рафе. Он знает, что делает. Он смог сохранить тело Рафы свежим и готовым ко многим турнирам «Большого шлема». Так что ему хорошо помогают. Он делает всё правильно. Это впечатляет, конечно», — рассказал Каспер Рууд на пресс-конференции.

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