Алькарас — о сравнении с «Большой тройкой»: хочу быть похожим на них

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который выиграл Открытый чемпионат США, высказался о сравнении его с представителями «Большой тройки» (Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль).

«Невероятно быть самой молодой первой ракеткой в истории. Но гораздо сложнее то, что делает «Большая тройка»: оставаться на вершине в течение 20 лет. Это то, что я ищу. Я не хочу сравнивать себя с ними, но я хочу быть похожим на них», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.

Напомним, Карлос Алькарас с первой попытки одержал победу в финале турнира «Большого шлема», обыграв в финале норвежца Каспера Рууда. Его высшее достижение на «Ролан Гаррос» — выход в четвертьфинал, на Уимблдоне — выход в четвёртый круг, на Australian Open — в третий.