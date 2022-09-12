Алькарас — о сравнении с «Большой тройкой»: хочу быть похожим на них
Поделиться
19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который выиграл Открытый чемпионат США, высказался о сравнении его с представителями «Большой тройки» (Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль).
«Невероятно быть самой молодой первой ракеткой в истории. Но гораздо сложнее то, что делает «Большая тройка»: оставаться на вершине в течение 20 лет. Это то, что я ищу. Я не хочу сравнивать себя с ними, но я хочу быть похожим на них», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.
Напомним, Карлос Алькарас с первой попытки одержал победу в финале турнира «Большого шлема», обыграв в финале норвежца Каспера Рууда. Его высшее достижение на «Ролан Гаррос» — выход в четвертьфинал, на Уимблдоне — выход в четвёртый круг, на Australian Open — в третий.
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
17:54
-
17:49
-
17:22
-
17:16
-
17:07
-
15:28
-
15:03
-
14:00
-
13:34
-
13:32
-
13:10
-
13:04
-
13:01
-
12:40
-
12:29
-
12:24
-
11:14
-
11:00
-
10:40
-
10:37
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:26
-
09:17
-
08:47
-
08:31
-
08:26
-
08:20
-
08:02
-
07:55
-
07:49
-
07:24
Партнерский контент