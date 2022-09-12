Ига Свёнтек лидирует в рейтинге WTA с более 10 000 очков. Такого не было с 2015 года

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек продолжает лидировать в рейтинге WTA. После победы на Открытом чемпионате США в её активе 10 365 очков.

Более 10 000 очков у лидера женского рейтинга не было с 2015 года. В тот год американская теннисистка Серена Уильямс выиграла Australian Open, Уимблдон, Открытый чемпионат Франции. Количество очков американки достигало отметки в 11 500.

Сейчас ближайшей преследовательницей Свёнтек является представительница Туниса Онс Жабер с 5090 очками. Именно Жабер проиграла польке финальный матч Открытого чемпионата США, который проходил с 29 августа по 11 сентября. Свёнтек одержала победу со счётом 6:2, 6:6 (7:5). После поединка 21-летней польке вручили чек на $ 2,6 млн.