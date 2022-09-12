Легендарный Род Лэйвер высоко оценил уровень мужского финала на US Open — 2022

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер прокомментировал исход мужского финала US Open – 2022.

Напомним, вчера, 11 сентября, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

«Поздравляю Карлоса Алькараса и Каспера Рууда с выдающимся финалом Открытого чемпионата США среди мужчин. Два великих спортсмена, у которых впереди ещё много сражений», — написал Лэйвер в своих социальных сетях.

Данный результат помог Алькарасу впервые в карьере подняться на первую строчку рейтинга ATP. Карлос стал первой ракеткой мира в возрасте 19 лет, тем самым побив достижение австралийца Ллейтона Хьюитта, которому удалось сделать это в возрасте 20 лет. Рууд также впервые стал второй ракеткой мира.