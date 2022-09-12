Роддик — об Алькарасе: будущее уже здесь. Какое удовольствие видеть то, как он улучшается

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Будущее уже здесь. Какое удовольствие видеть, как Алькарас быстро улучшается. Самый молодой номер один в истории нашей игры. Повезло встречать его в последние две недели. Такой же зрелый и хороший за пределами площадки, как и динамичный на ней. Приветствуем большого игрока — Карлитоса!» — написал Роддик в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 11 сентября, Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.