Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Словении, обыграв американку Клэр Лю

Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно преодолела первый раунд турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения).

В стартовом матче Потапова (9) обыграла представительницу США Клэр Лю со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа и 1 минуту. Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Лю четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Отметим, что по ходу второго сета Потапова вела со счётом 4:2, однако после этого Лю удалось выиграть четыре гейма подряд.

В следующем раунде Потапова сразится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) – Диан Парри (Франция).

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.