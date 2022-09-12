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Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Словении, обыграв американку Клэр Лю

Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Словении, обыграв американку Клэр Лю
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Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно преодолела первый раунд турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения).

В стартовом матче Потапова (9) обыграла представительницу США Клэр Лю со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа и 1 минуту. Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Лю четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Отметим, что по ходу второго сета Потапова вела со счётом 4:2, однако после этого Лю удалось выиграть четыре гейма подряд.

В следующем раунде Потапова сразится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) – Диан Парри (Франция).

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.

Порторож. 1-й круг
12 сентября 2022, понедельник. 16:40 МСК
Клэр Лю
81
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Анастасия Потапова
45
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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