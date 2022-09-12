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Элина Свитолина опубликовала праздничные фото со своего дня рождения

Элина Свитолина опубликовала праздничные фото со своего дня рождения
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Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Пекине (Китай), украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях праздничный пост. Сегодня, 12 сентября, Элине исполнилось 28 лет.

«Прощаюсь с самым трудным годом… Приветствую Новый год (персонально для меня)», — подписала снимки Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США). 5 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку. Она должна появиться на свет в октябре.

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